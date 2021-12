Was macht ein Bundeskanzler?

Angela Merkel war seit 2005 Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Als erste Frau in diesem Amt war sie die achte Person, die diese Aufgabe übernahm.

Alle vier Jahre findet in Deutschland die Bundestagswahl statt. Dabei stimmen die Bürger darüber ab, wen sie in der Regierung des Landes haben wollen. Die Parteien, die eine Mehrheit im Bundestag bilden, stellen die Regierung. Der Chef der Regierung ist der Bundeskanzler. Seit gestern ist Olaf Scholz der neue Bundeskanzler von Deutschland.

Fred Fuchs © MM

Aber was macht der Regierungschef von Deutschland denn eigentlich und welche Aufgaben hat er? Der Bundeskanzler ist der Chef von einem Team aus Ministern. Vor einigen Tagen habe ich euch erklärt, was ein Minister macht und welche Aufgaben er hat. Der Bundeskanzler überlegt mit den jeweiligen Ministern und Ministerinnen über Entscheidungen, die für Deutschland getroffen werden müssen. Jeder der Minister hat dabei ein Spezialgebiet, wie Umwelt, Schulen oder Gesundheit. Mit ihnen berät der Bundeskanzler über Gesetze, die dann in ganz Deutschland gelten.

Der Bundeskanzler trifft sich aber auch mit anderen Staatsoberhäuptern aus anderen Ländern. Sie beraten sich dann gemeinsam darüber, wie man Probleme lösen kann, die die ganze Welt betreffen – wie zum Beispiel Hungersnöte oder die Klimakrise.

Der Beruf des Bundeskanzlers ist sehr anstrengend. Es gibt eigentlich immer etwas zu tun. Der Bundeskanzler muss über alle wichtigen Angelegenheiten im Land informiert sein, muss sich aber auch mit der Lage im Rest der Welt auskennen. Dazu kommen noch Termine auf öffentlichen Veranstaltungen, bei denen der Bundeskanzler Reden halten, Pressegespräche führen oder andere Politiker treffen muss. fw