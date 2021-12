Was machen Bundesministerien in Deutschland?

Die Arbeit von Politikern in Deutschland wird über sogenannte Ministerien organisiert. In diesen Ministerien arbeiten die Politiker an jeweils bestimmten Aufgabenbereichen. Für jeden Bereich gibt es ein bestimmtes Ministerium.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Wort „Ministerium“ kommt aus dem lateinischen und bedeutet „Dienst“. Es gibt sie auf der Ebene eines Bundeslandes und auf der Ebene der gesamten Bundesrepublik Deutschland. Ein Ministerium ist also eine Behörde, die sich um verschiedene Angelegenheiten eines Themenbereiches kümmert. Geleitet werden sie jeweils von einem Bundesminister.

Fred Fuchs © MM

Momentan gibt es in der Bundesregierung 14 verschiedene Bundesministerien, darunter eines für Finanzen, eines für Wirtschaft und Energie, eines für Gesundheit oder eines für Bildung und Forschung. Nach der Bundestagswahl wurden nun die neuen geplanten Minister und Ministerinnen für die neue Bundesregierung vorgestellt. Darunter war auch die Bergsträßerin Christine Lambrecht, die den Posten der Verteidigungsministerin übernehmen soll.

Mehr zum Thema Kindernachrichten-Podcast Heute ist Nikolaustag an der Bergstraße Mehr erfahren Kindernachrichten Podcast Morgen ist Barbaratag an der Bergstraße Mehr erfahren Kindernachrichten Geo-Naturparks haben einiges zu bieten - auch an der Bergstraße Mehr erfahren

Bisher war sie Bundesministerin für Justiz und Verbraucherschutz und seit Mai auch Ministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Sie wurde in Mannheim geboren, besuchte in Viernheim die Schule und engagierte sich auch politisch im Kreis Bergstraße.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das Bundesministerium für Verteidigung kümmert sich um alle Angelegenheiten, die mit dem Einsatz der Bundeswehr zu tun haben. Das Ministerium mit der Verteidigungsministerin an der Spitze ist die höchste militärische Kommandobehörde. Die Ministerin kümmert sich um verschiedene Aspekte wie die Ausrüstung der Bundeswehr, die Verwaltung von Geld, dem Personal der Bundeswehr oder um Beschwerden und Probleme, die innerhalb der Bundeswehr auftreten. fw

Diese Folge der Kindernachrichten gibt es hier zum Nachhören.