Was ist ein „Frauenhaus“?

Traurigerweise kommt es in manchen Familien dazu, dass die Erwachsenen sich streiten – und manchmal wird dabei nicht nur geschimpft, sondern auch geschlagen. Häufig sind Frauen dabei die Opfer ihrer Männer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gewalt, die zwischen Menschen stattfindet, die gemeinsam in einem Haushalt leben, bezeichnet man als häusliche Gewalt.

Fred Fuchs © MM

Frauenhäuser sind nun Einrichtungen, die dabei helfen, die Opfer dieser häuslichen Gewalt zu beschützen. Frauen und deren Kindern wird in den Frauenhäusern eine Unterkunft angeboten, in der sie bleiben können, um der Gefahr in den eigenen vier Wänden zu entkommen.

Schutz für Frauen und Kinder

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Aufgenommen werden Frauen und ihre Kinder, die bereits Opfer von häuslicher Gewalt wurden oder in ihrem Haushalt davon bedroht sind. Dort betreuen Psychologinnen, Rechtsanwältinnen und Sozialarbeiterinnen die Frauen, die Zuflucht suchen. Sie beraten sie darüber, welche weiteren Schritte die Frauen einleiten können. Dabei geht es unter anderem darum, wie die Frauen die Gewalterfahrungen verarbeiten können. Aber auch bei der Suche nach einem neuen Wohnort, der Sicherung des Lebensunterhaltes sowie bei der Arbeitssuche werden die Frauen im Frauenhaus unterstützt.

Meistens werden die Frauenhäuser von Verbänden und Vereinen unterhalten. Beim Frauenhaus Bergstraße ist das der Verein Frauenhaus Bergstraße. Der Verein hat es sich nicht nur zur Aufgabe gemacht, Frauen und Kindern in Notlagen Schutz und Rat zu bieten. Er will auch auf das Thema häusliche Gewalt aufmerksam machen und aufklären sowie Wege aus der Gewalt zeigen.