Was ist eigentlich eine Wallfahrt?

Wenn Menschen sich im Namen ihrer Religion auf eine Wanderung begeben, bezeichnet man diese Menschen als Pilger. Die Wanderung nennt man daher auch Pilgerreise oder Wallfahrt. Doch warum unternehmen religiöse Menschen diese Pilgerreisen? Und wo führen sie hin?

Der Begriff Wallfahrt leitet sich vom Wort „wallen“ ab, was so viel bedeutet, wie in eine bestimmte Richtung zu ziehen. In fast jeder Religion gibt es Pilgerreisen zu Pilgerorten. Das sind Orte, die für die jeweilige Religion von großer Bedeutung sind.

Im Christentum ist dies beispielsweise die Stadt Jerusalem mit der Kirche, die angeblich über dem Grab von Jesus Christus errichtet wurde. In Spanien, in Santiago de Compostela, liegt angeblich der Apostel Jakobus begraben. Auch das ist eine Pilgerstätte für viele gläubige Christen. Der berühmte Jakobsweg führt zu diesem Ort und wird von vielen Pilgern, aber auch Nicht-Pilgern bewandert. Im Judentum ist der Tempelberg in der Stadt Jerusalem ein Wallfahrtsort. Der Tempel, welcher auf dem Berg stand, wurde im Laufe der Geschichte häufig zerstört und wieder aufgebaut. Heute steht dort nur noch die sogenannte Klagemauer, welche die Juden nutzen, um dort zu beten. Im Islam pilgern die Gläubigen an den angeblichen Geburtsort sowie Sterbeort von Mohammed: die Stadt Mekka und die Stadt Medina in Saudi-Arabien.

Die Pilgerreise soll dabei helfen, näher zu Gott und seiner Religion zu finden. Auch wenn man etwas getan hat und dies als Fehler ansieht, kann man eine Pilgerreise unternehmen, um Buße zu tun, also zu zeigen, dass es dem Menschen leidtut und man mit der Wallfahrt um Vergebung vor seinem Gott bittet. fw

