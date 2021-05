Was ist eigentlich Buddhismus?

Liebe Kinder, auf der Welt gibt es fünf große Religionen, die man auch Weltreligionen nennt. Diese Weltreligionen sind das Christentum, das Judentum, der Islam, der Hinduismus und der Buddhismus. Heute wollen wir uns den Buddhismus einmal genauer anschauen. Er ist eine Lehre aus Asien, an die auf der ganzen Welt ungefähr 500 Millionen Menschen glauben. Diese Menschen nennt man Buddhisten.

Ein Unterschied zu anderen großen Religionen ist, dass Buddhisten nicht an einen oder mehrere Götter glauben. Im Buddhismus versucht man so zu leben, wie es die Lehren von Siddhartha Gautama sagen. Das war ein Mann, der vor 2500 Jahren in Asien lebte. Er kam aus einer sehr reichen Familie. Als er aber merkte, dass es Menschen schlecht geht, weil sie zum Beispiel krank werden, und dass es egal ist, wie reich sie sind, machte er sich auf die Suche nach dem Sinn des Lebens. Er kam zu dem Schluss, dass Menschen glücklich werden, wenn sie nichts mehr begehren und Gutes tun. In der alten indischen Sprache Sanskrit nannte man Siddhartha dann Buddha, was auf Deutsch „der Erleuchtete“ bedeutet. Buddhisten glauben auch an die Wiedergeburt nach dem Tod.

Fred Fuchs © MM

Etwa die Hälfte der auf der Welt lebenden Buddhisten leben in China. In Thailand und Kambodscha bilden die Buddhisten die Mehrheit der Bevölkerung. In Deutschland gibt es ungefähr 250 000 Buddhisten. Das sind 0,3 Prozent aller Menschen, die in Deutschland leben. fw