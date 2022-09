Was für ein Farbtyp bin ich?

Bergstraße. Die Kleidung, die wir tragen, beeinflusst uns selbst in unserem Wohlbefinden – und andere Menschen in ihrer Art, uns wahrzunehmen. Die meisten Menschen richten an sich den Anspruch, vorteilhafte Kleidung zu tragen – manche haben Zweifel, was ihnen am besten steht. Hier könnte die Farb- und Typberatung der Kreisvolkshochschule (Kvhs) Interessenten weiterhelfen. Die Farbtyp-Beratung richtet sich an Männer und Frauen. Der Kurs läuft am Samstag, 24. September, von 10 bis 15 Uhr in der alten Schule in Fürth. red

Info: Anmeldung: Kvhs, Telefon 06251 / 172960, oder online www.kvhs-bergstrasse.de