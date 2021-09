Was ein Flohmarkt mit Flöhen zu tun hat

Auf einem Flohmarkt tummeln sich viele Menschen vor aufgebauten Ständen, um versteckte Schätze und nützliche Dinge zu kaufen. Vergangenen Sonntag gab es in Einhausen einen großen Flohmarkt mit 200 Ständen, die sich über den gesamten Ort verteilten. Ein Flohmarkt ist ein Markt auf dem Privatpersonen gebrauchte Gegenstände, die sie nicht mehr benötigen, an andere Privatpersonen verkaufen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Häufig sind die Verkaufsgegenstände dabei nicht mit Preisen versehen. Wer etwas kaufen möchte, fragt den Verkäufer, wie viel Geld er dafür haben möchte. Durch geschicktes Verhandeln ist es möglich, sich so lange über den Preis zu unterhalten, bis er für beide Seiten akzeptabel ist. Das nennt man „feilschen“. Da dies eine gängige Praxis auf Flohmärkten ist, nennen die Verkäufer oft einen höheren Preis als den, den sie eigentlich erhalten möchten. Somit gehen sie sicher, dass sie ihre Gegenstände nicht unter Wert verkaufen, während der Käufer ein gutes Geschäft macht.

Fred Fuchs © MM

Was aber haben diese Märkte mit Flöhen zu tun? Ganz eindeutig klären lässt sich nicht, wie der Flohmarkt zu seinem Namen kam. Im späten Mittelalter war es in Paris üblich, dass Händler Kleidung von reichen Leuten kauften, die diese nicht mehr benötigten, um die Kleidung anschließend weiter zu verkaufen. Aufgrund der schlechten Hygiene-Bedingungen befanden sich allerdings häufig Flöhe in den Klamotten. Eine Theorie besagt, dass die Lumpenhändler in den Norden von Paris verscheucht wurden, als eine große Flohplage einfiel. Dort soll dann angeblich 1890 der erste Flohmarkt stattgefunden haben. Ob das stimmt, lässt sich allerdings nicht mit absoluter Sicherheit sagen. Auch in Belgien gab es damals bereits Flohmärkte. Der älteste Flohmarkt Belgiens findet seit 1873 täglich auf dem „Place du Jeu de Balle“, was übersetzt „Platz für Ballspiele“ bedeutet, statt. fw

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Diese Folge der Kindernachrichten gibt es hier zum Nachhören.