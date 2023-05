Was der Mai mit der Wonne zu tun hat

Der Mai hat angefangen. Und wie immer war der erste Tag dieses Monats frei. Da war nämlich der Tag der Arbeit. Früher haben die Menschen nämlich sehr lange arbeiten müssen, zum Beispiel in Fabriken. Am 1. Mai 1886 weigerten sich die Menschen dann zu arbeiten und streikten und demonstrierten, weil sie nur noch acht Stunden am Tag arbeiten wollten. Noch heute gilt der Tag als Feiertag.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aber das ist nicht alles, was es über den Mai zu erzählen gibt. Man nennt den Mai auch „Wonnemonat“. Als „Wonne“ bezeichnet man Dinge, die sehr glücklich machen. Aber damit hat der Mai eigentlich gar nichts zu tun. Denn das Wort „Wonnemonat“ leitet sich von dem Wort „Wunnimanod“ oder „Winnimanod“ ab. Das haben die Leute im 8. Jahrhundert zum Mai gesagt und es bedeutet „Weidemonat“. Also der Monat, in dem die Tiere wieder auf die Weide durften, nachdem sie die kalte Jahreszeit in den Ställen verbracht hatten.

Aber heute wird der Mai auch als Wonnemonat bezeichnet, weil es natürlich glücklich macht zu sehen, wie der Frühling ankommt und die Blumen anfangen zu blühen. Mich macht es immer richtig glücklich, wenn der Wald um unseren Fuchsbau herum zum Leben erwacht und alles anfängt zu blühen. fw

Mehr zum Thema Geistliches Wort Vorrang der Arbeit vor dem Kapital? Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Ausstellung Aufregende Assoziationen in der Zwingenberger Remise Mehr erfahren

Info: Den Podcast zu den Kindernachrichten findet ihr jede Woche unter www.bergstraesser-anzeiger.de oder bei eurem Lieblings-Podcast-Anbieter.