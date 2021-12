Was bietet ein Geo-Naturpark?

Direkt vor unserer Haustür liegt der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald. Ein Geopark ist ein Gebiet, in dem man vieles über die Umgebung, die Erde, die Nutzung des Landes, sowie das Vorkommen von Gesteinen und Rohstoffen lernen kann. Dieses Wissen wird durch Führungen mit den sogenannten Geopark-Rangern oder Geopark-Teams vermittelt.

Fred Fuchs © MM

Der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald bietet viele verschiedene Möglichkeiten, um die Umgebung kennenzulernen. Es gibt ein großes Angebot an Wander- und Mountainbikestrecken.

Ihr dürft euch den Geopark allerdings nicht wie einen Park vorstellen, wie man ihn in einer Stadt findet. Der Geo-Naturpark ist nämlich sehr viel größer und erstreckt sich auf eine Größe von über 3800 Quadratkilometern. Gegründet wurde er im Jahr 1960. Neben den Aspekten, die ein Park in der Stadt auch bietet – wie Erholung und Entspannung –, geht es in einem Geopark auch besonders darum zu verstehen, wie die Umwelt funktioniert. Dazu zählen die Nutzung der vorhandenen Flächen für die Landwirtschaft, also Bauern, die dort ihre Felder anlegen oder Winzer, die in den Bergen ihren Wein anbauen.

Doch auch die Geschichte des Gebiets ist für einen Geopark wichtig. Im Park Bergstraße-Odenwald kommen viele verschiedene Gesteinsarten und Rohstoffe in der Erde vor, die sich über die Jahre entwickelt haben. Auch das Wissen über diese Geschichte will der Geopark vermitteln. Das geschieht durch viele verteilte Infotafeln an den Wegen, durch die Führungen und andere Aktionen wie Ausstellungen. Zusätzlich gibt es auch ausgeschriebene Grill- und Jugendzeltplätze, die zu Abenteuern in der Natur einladen. Ihr könnt also viel über die Erdgeschichte, die Natur, Menschen und Kultur der Umgebung und unserer Heimat lernen. fw

