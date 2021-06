Was bei einem Gewitter passiert

Im Sommer kommt das sehr häufig vor: Ein Blitz schießt aus den Wolken und ein Donnerschlag grollt laut – es gewittert. Aber wie entsteht so ein Gewitter? Wenn im Sommer der Boden sehr heiß wird, sorgt das dafür, dass die Feuchtigkeit im Boden verdunstet und als warme Luft nach oben steigt. Dabei trifft die warme Luft auf dem Weg nach oben auf kalte Luft, die herabsinkt. Diese zwei Luftströme reiben nun aneinander. Durch Reibung entsteht Elektrizität, die sich in einem Blitz entlädt.

Blitze können über einen Kilometer lang sein. Von den Wolken aus fährt der Blitz in die Erde. Weil dabei auch sehr viel Hitze entsteht, dehnt sich die Luft sehr schnell aus. Dabei entsteht ein lauter Knall, den wir als Donner hören.

Fred Fuchs © MM

Ein Blitz und der Donner entstehen also immer gleichzeitig. Weil Licht aber schneller ist als Schall, sehen wir erst den Blitz und hören dann den Donner. Das Licht des Blitzes überholt also das Geräusch des Donners. Wenn ihr das nächste Mal einen Blitz seht, könnt ihr die Sekunden mitzählen, bis ihr den Donner hört. So lässt sich bestimmen, wie weit das Gewitter noch von euch weg ist. Der Schall braucht drei Sekunden, um einen Kilometer zu wandern. Wenn ihr also bis drei zählen könnt, bevor es donnert, ist das Gewitter einen Kilometer von euch entfernt.

Vor einem Gewitter muss man keine Angst haben. In einem Haus oder einem Auto ist man gut vor den Blitzen geschützt. Im Freien geht man in die Hocke und macht sich ganz klein. fw

Diese Folge der Kindernachrichten gibt es hier zum Nachhören.