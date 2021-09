Was bedeutet „Zivilcourage“?

Wenn jemand einen Konflikt oder eine Ungerechtigkeit in seinem Alltag bemerkt und sich dafür entscheidet, einzugreifen, um seinen Mitmenschen zu helfen, nennt man das „Zivilcourage“. Das Wort setzt sich zusammen aus dem lateinischen Wort „civis“, was „Bürger“ bedeutet, und dem französischen Wort „courage“, was mit „Mut“ übersetzt wird. Man meint mit Zivilcourage also, dass Menschen den Mut haben, bei Konflikten einzugreifen und den Opfern Hilfe zu leisten. Das kann zum Beispiel dann sein, wenn Mitmenschen (etwa eure Mitschüler) körperlich angegriffen, sexuell bedrängt oder geschlagen werden. Es können aber auch Situationen sein, in denen jemand gemobbt oder beleidigt wird – egal, ob in der Schule oder im Internet.

Obwohl den meisten Menschen, die diese Sachen mitbekommen, bewusst ist, dass sie falsch sind, schreitet nicht jeder auch zur Hilfe. Das hat damit zu tun, dass man sich selbst nicht in eine gefährliche Situation begeben möchte, um nicht selbst Opfer des Angriffs zu werden. Zivilcourage bedeutet, sich für menschliche Werte einzusetzen, trotz möglicher Nachteile, Risiken und Gefahren. Trotzdem gilt es in solchen Situationen, die Risiken und Gefahren für einen selbst abzuschätzen und zu entscheiden, ob es helfen würde, einzugreifen.

Manchmal bedeutet Zivilcourage auch, die Polizei anzurufen, andere Menschen hinzu zu holen oder einen Lehrer zu informieren. Überlegt euch, welche Hilfe ihr euch wünschen würdet, wenn ihr angegriffen würdet. Denn durch Zivilcourage können Schäden verhindert und Menschen gerettet werden. fw