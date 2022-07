Die Regenbogenflagge wehte vor ein paar Tagen erstmals auf dem Dach des Bundestages in Berlin. Die Flagge ist ein Symbl für die Vielfalt der Menschen. Darum geht es diesmal auf der Kinderseite – wie immer samstags in unserer Wochenend-Beilage. Außerdem erklären wir, was die Zeichenfolge LGBTIQ* bedeutet.

Viel Spaß beim Lesen

Fred Fuchs © MM

und ein schönes

Wochenende wünscht

Euer Fred Fuchs