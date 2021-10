Warum wird an der Uhr gedreht?

Am Sonntag wurden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt. Das bedeutet, als es drei Uhr in der Nacht war, wurde die Uhr wieder auf zwei Uhr zurückgedreht. Somit gab es die Stunde zwischen zwei und drei in dieser Nacht zweimal und ihr konntet eine Stunde länger schlafen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Diese Zeitumstellung erfolgt jedes Jahr am letzten Sonntag im Oktober. Da am letzten Sonntag im März die Uhren eine Stunde vorgestellt wurden, bekommen wir diese Stunde jetzt wieder zurück.

Fred Fuchs © MM

Frankreich führte die sogenannte Sommerzeit im Jahr 1976 ein. Andere Länder Europas folgten dem Beispiel Frankreichs und führten ebenfalls den Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit ein. Der Grund dafür war, dass 1973 eine Ölpreiskrise dafür sorgte, dass die Länder Europas wegen der hohen Energiepreise sparen mussten. Der Gedanke war: Wenn im Sommer die Sonne später untergeht, muss man auch erst später zusätzliches Licht einschalten. Vor der Sommerzeit ging sie um beispielsweise um 7 Uhr unter. Stellt man die Uhr eine Stunde vor, geht sie erst um 8 Uhr unter. So wird am Tag weniger Strom für Licht verbraucht.

Heute weiß man, dass dadurch keine Energie eingespart wird. Denn stellt man die Uhr eine Stunde vor, geht die Sonne auch eine Stunde später auf, die Menschen müssen mehr heizen und machen das Licht morgens an. Die Sonne scheint im Sommer zwar länger als im Winter, doch wirklich Energie sparen konnte man durch die Zeitumstellung nicht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bei Umfragen in Deutschland stellte sich heraus, dass fast drei Viertel der Menschen keine Zeitumstellung mehr wollen.

Die Europäische Union (EU) wollte die Zeitumstellung eigentlich nächstes Jahr abschaffen. Doch es ist nicht so einfach, die Zeit für einen so großen Kontinent wie Europa zu vereinheitlichen. Die Zeitumstellung bleibt also noch bestehen.

Diese Folge der Kindernachrichten gibt es hier zum Nachhören.