Warum wir Muttertag feiern

Liebe Kinder, habt ihr es mitbekommen? Am Sonntag ist Muttertag! Diesen Tag feiern wir jedes Jahr am zweiten Sonntag im Mai. Erfunden haben ihn weder Blumenhändler noch die Nationalsozialisten, wie oft behauptet wird. Er ist die Erfindung von Anna Jarvis, die sich für die Rechte von Frauen stark gemacht hat. Als 1905 ihre Mutter starb, kam ihr die Idee, einmal im Jahr nicht nur an die eigene, sondern an alle Mütter zu erinnern. Sie kämpfte so lange dafür, bis sie schließlich den ersten offiziellen Muttertag am zweiten Maisonntag des Jahres 1908 in ihrem Heimatort Grafton in West-Virginia veranstalten durfte. Anna Jarvis verteilte fünfhundert Nelken, die Lieblingsblumen ihrer Mutter. Ihr ging es dabei vor allem um die politische Rolle von Frauen, was über die Jahre hinweg in Vergessenheit geraten ist.

Fred Fuchs © MM

Übrigens glaubten schon die Römer und Griechen, dass Mütter es verdient haben, einmal im Jahr gewürdigt zu werden: Sie widmeten den Müttern ihrer Götter Feiern und Feste. Denkt am Sonntag daran und sagt und zeigt eurer Mama mal wieder, wie lieb ihr sie habt. Dabei geht es gar nicht darum, das Taschengeld für Blumen oder Pralinen auszugeben. Sicher freut sie sich genauso oder noch viel mehr über eine liebe Karte, ein selbst gemaltes Bild oder darüber, dass ihr im Haushalt helft. Oder wie wäre es, wenn ihr gemeinsam mit euren Geschwistern und/oder eurem Papa einen Kuchen für sie backt? Das schmeckt nicht nur allen gut, sondern macht noch Spaß dazu. Euer Fred Fuchs ssr