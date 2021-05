Warum wir den Bienen viele Obst- und Gemüsesorten verdanken

Liebe Kinder, bestimmt hört ihr sie auch wieder summen und brummen, wenn ihr draußen unterwegs seid: Bienen. Um sie dreht sich heute alles auf unserer Zwingenberg-Seite. Genauer gesagt um einen sogenannten Bienenlehrpfad, auf dem ihr alles über die schwarz-gelben Insekten erfahren könnt. Wusstet ihr eigentlich, dass Bienen zusammen mit vielen anderen Arten für die Bestäubung eines großen Teils der Pflanzen sorgen? Auch wir Menschen profitieren davon. Ohne sie wären nämlich die Regale in den Supermärkten ziemlich leer – nicht nur, aber vor allem in der Obst- und Gemüse-Abteilung. Das liegt daran, dass Bienen von Pflanze zu Pflanze fliegen und Blütennektar trinken. Dabei bleibt Blütenstaub, auch Pollen genannt, an ihren Körpern hängen, den sie mit zur nächsten Pflanze tragen und dort teilweise an den Blüten zurücklassen. Dadurch wird diese Blüte bestäubt. Das sorgt dafür, dass die Pflanze Früchte tragen kann. Ohne die Hilfe der Bienen könnten wir zum Beispiel gar keine Erdbeeren naschen, aber auch Äpfel und vieles mehr gebe es ohne sie nicht. Außerdem stellen sie Honig in ihren Waben her, indem sie den gesammelten Blütennektar mit eigenen Körpersäften mischen. Schon erstaunlich, was diese kleinen Tierchen alles leisten, oder? Euer Fred Fuchs ssr

