Warum wir das Osterfest feiern

Liebe Kinder, in der gestrigen Ausgabe habe ich angefangen, euch mehr über die sogenannte Karwoche zu erzählen, die auch „Heilige Woche“ genannt wird. Es ist die wichtigste Woche im Kirchenjahr. Die Kirche erinnert in diesen Tagen daran, warum und wie Jesus gestorben ist.

AdUnit urban-intext1

Fred Fuchs © MM

Gestern ging es an dieser Stelle um den Palmsonntag, den Gründonnerstag und den Karfreitag. Heute soll es um den Karsamstag gehen, der am Wochenende bevorsteht. An diesem Tag soll eine Wache das Grab Jesu im Auge behalten haben, da die Pharisäer befürchteten, einer der Jünger Jesu könnte den Leichnam, seinen Körper, stehlen. Am Morgen sollen einige Frauen, Anhängerinnen Jesu, zum Grab gekommen sein. Plötzlich soll ihnen ein Engel erschienen sein, der die frohe Botschaft verkündet hat: Jesus ist auferstanden, das Grab ist leer.

Christen glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Das bedeutet, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist. Sie glauben daran, dass er unvorstellbare Qualen aus Liebe zu den Menschen erlitten hat, die ihn verraten haben. Doch Jesus habe am Ende den Tod besiegt, so der Glaube, er sei stärker als seine Widersacher.

Das gilt auch für seine Botschaft der Gottes- und Nächstenliebe. Sie wird von den Aposteln in die ganze Welt getragen und bewegt bis heute die Menschen. Deswegen feiern wir das Osterfest. Vielleicht erinnert ihr euch am kommenden Wochenende an diese Geschichte.

AdUnit urban-intext2

Euer Fred Fuchs ssr