Jana Steingässer hat mit ihren Kindern mehrere Reisen unternommen und darüber geschrieben, was sie unterwegs über den Klimawandel erfahren haben. Darüber berichten wir auf der Kinderseite in unserer Wochenend-Beilage. In einem Interview erzählt Jana Steingässer, warum Wasser eine so wichtige Rolle auf unserem Planeten spielt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Viel Spaß beim Lesen

Mehr zum Thema Eilmeldung Bundesanwaltschaft übernimmt Ermittlungen nach Bahn-Sabotage Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Fußball Winterkasten/Reichenbach zweimal an der Spitze Mehr erfahren

und ein schönes

Wochenende wünscht

Euer Fred Fuchs