Warum Ostereier bunt sind

Habt ihr euch mal gefragt, warum wir eigentlich hartgekochte Eier zu Ostern bunt bemalen? Dazu gibt es verschiedene Vermutungen. Das Ei gilt in vielen Kulturen als Symbol für Fruchtbarkeit, neues Leben und Wiedergeburt. Denn hinter der Schale des Eis verbirgt sich neues Leben.

Das Christentum hat dies übernommen und ihm eine besondere Bedeutung gegeben: Das Küken, das frisch aus dem Ei schlüpft, soll an die Auferstehung Jesu am Ostersonntag erinnern. Deshalb ist das Ei für die Christen ein wichtiger Bestandteil des Osterfestes. Um die Bedeutung der Eier zu kennzeichnen, wurden sie im Mittelalter rot gefärbt. Die rote Farbe sollte an das Blut Jesu und an seinen Opfertod am Kreuz erinnern. Erst viel später wurden die Eier auch in anderen Farben angemalt.

Im Mittelalter wurde vom Aschermittwoch bis zum Karfreitag, der Kreuzigung Jesu, eine strenge Fastenzeit eingehalten. Während dieser Periode durfte man keine Eier essen, da sie, wie Fleisch auch, unter das Abstinenzgebot fielen. Doch die Hühner legten natürlich weiter ihre Eier. Alle Eier der letzten Fastenwoche – der sogenannten Karwoche – wurden deshalb gesammelt und aufbewahrt. Einen Kühlschrank gab es im Mittelalter noch nicht, deshalb kochte man die Eier, um sie länger haltbar zu machen. Damit man die „alten“ Eier nach der Fastenzeit nicht mit den frischen verwechseln konnte, wurden sie zusätzlich rot eingefärbt. Am Ostersonntag durfte man nach 40 Tagen Fasten endlich wieder Eier essen. Die heiligen „Karwochen-Eier“ hat man geweiht und dann verschenkt oder zum Frühstück gegessen.

Die Tradition des Eierfärbens ist uns bis heute geblieben. Selbst Schoko-Eier sind in buntes Papier gewickelt. Und das Färben hat einen Vorteil: Man kann die versteckten Eier viel besser finden. Euer Fred Fuchs ssr