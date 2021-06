Warum gibt es Briefmarken?

Liebe Kinder, habt ihr schon einmal einen Brief oder eine Postkarte an Eure Freunde geschickt? Damit ein Brief da ankommt, wo er hin soll, muss man eine Briefmarke darauf kleben. Eine Briefmarke ist ein kleines Stück Papier.

Briefe verschicken kostet Geld. Und damit die Post weiß, dass ein eingeworfener Brief bezahlt wurde, klebt man eine Briefmarke darauf, die man vorher bei der Post gekauft hat. Auf der Briefmarke steht der Preis, zum Beispiel 80 Cent. Das ist der Preis für einen ganz normalen Brief. Je schwerer und größer die Briefe werden, desto teurer wird es ihn zu verschicken. Man kann dann teurere oder mehrere Briefmarken aufkleben. Manche Briefmarken funktionieren wie Aufkleber und habe eine klebrige Rückseite, andere muss erst feucht machen, damit sie halten.

Fred Fuchs © MM

Die erste klebende Briefmarke gab es schon im Jahr 1840. Außer dem Preis ist häufig auch ein Bild auf der Vorderseite der Briefmarke. Das können zum Beispiel berühmte Persönlichkeiten sein. Manchmal gibt es auch besondere Briefmarken, wenn ein Jubiläum stattfindet. In Lorsch gibt es jetzt eine neue Briefmarke, weil das Kloster Lorsch seit 30 Jahren ein Weltkulturerbe ist.

Häufig gibt es von besonderen Briefmarken nur sehr wenige. Briefmarkensammler zahlen für diese viel Geld. Für die teuerste wurden sieben Millionen Euro bezahlt. fw

