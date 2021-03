  Warum es den Frauentag gibt

Ein Mensch ist ein Mensch – egal, ob er als Mann geboren wird oder als Frau. Deshalb sollte es doch völlig klar sein, dass alle Menschen gleich sind und die gleichen Rechte haben. So steht es auch im deutschen Grundgesetz: Niemand darf Nachteile haben – auch nicht dann, wenn er eine andere Hautfarbe hat oder eine andere Religion oder aus einem anderen Land stammt. In Wirklichkeit aber gibt es immer noch Unterschiede – und früher war es noch schlimmer. Lange Zeit nämlich war der Mann der bestimmende Mensch. Nur er durfte dafür sorgen, dass etwas zum essen da ist. Nur er durfte arbeiten gehen. Nur er war der Chef in der Familie. Nur er durfte darüber bestimmen, was gemacht wird und was nicht. Die Frauen hingegen mussten zu Hause bleiben. Sie mussten sich um die Wohnung kümmern, das Essen kochen und die Kinder hüten. Noch nicht einmal mitreden durften sie. Denn die Männer sagten: Frauen haben keine Ahnung. Vieles davon ist in vielen Ländern besser geworden, aber leider nicht überall. Es hat auch lange gedauert, bis sich etwas verändert hat. Es ist zum Beispiel erst etwa 100 Jahre her, dass Frauen das erste Mal überhaupt zu einer Wahl gehen konnten. Sogar bei uns in Europa hat es in manchen Ländern noch länger gedauert, bis das erlaubt worden ist. In Deutschland sagt man, dass es eine Gleichberechtigung von Mann und Frau gibt – dann müssten beide also immer gleichbehandelt werden. Aber so ganz richtig ist das nicht. Denn noch immer ist es auch bei uns so, dass Frauen manchmal weniger Geld für ihre Arbeit bekommen als Männer. Oder sie bekommen die Arbeitsstelle erst gar nicht, weil lieber ein Mann genommen wird. Deshalb gibt es einmal im Jahr – immer am 8. März – den Internationalen Frauentag. Er erinnert an das, was früher gewesen ist, und an das, was sich verändert hat. Aber er erinnert auch daran, dass viele Frauen noch immer Nachteile haben – und das nur, weil sie eine Frau sind. hol

