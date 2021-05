Warum der Mai den Spitznamen "Wonnemonat" hat

Liebe Kinder, wusstet ihr, dass der Monat Mai manchmal auch Wonnemonat genannt wird? Nein? Dann passt mal auf, denn ich verrate euch, wieso er vermutlich diesen Spitznamen hat.

AdUnit urban-intext1

Heutzutage verbindet man den Begriff vor allem mit dem Frühlingserwachen und den ersten warmen Tagen im Jahr. Die Freie Universität Berlin hatallerdings herausgefunden, dass das Wort ursprünglich aus dem Althochdeutschen kommt. Damals hieß es noch wunnimanod, winnimanod oder winni und bedeutete Weide. Der Wonnemonat ist also sinngemäß der Weidemonat. Dem schließt sich auch der Literaturwissenschaftler Bernd Balzer mit seiner Interpretation an. Der Mai sei nämlich meist der Monat, in dem die Tiere wieder auf die Weide getrieben wurden. Habt ihr’s gewusst? Euer Fred Fuchs ssr