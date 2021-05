Warum Christen Fronleichnam feiern

Im Frühjahr gibt es viele kirchliche Feiertag, an denen wir nicht in die Schule gehen und die meisten Eltern nicht zur Arbeit müssen. Das Pfingstfest beschert uns einen freien (Pfingst-)Montag. Und auf den Feiertag Christi Himmelfahrt, der stets an einem Donnerstag begangen wird, folgt ein sogenannter „Brückentag“, also ein freier Freitag, so dass wir von Donnerstag bis Sonntag kurze „Ferien“ genießen können.

Und in dieser Woche folgt nun schon die nächste Auszeit: Am Donnerstag, dem 3. Juni, steht der Feiertag „Fronleichnam“ auf dem Kalender. Aber worum geht es an diesem Tag?

Fred Fuchs © MM

Das Wort stammt aus dem Mittelhochdeutschen und damit aus einer sehr alten Sprache, die wir heute nicht mehr sprechen:

„fron“ bedeutet „Herr“ und „lichnam“ bedeutet der „Leib“.

In der Bibel wird berichtet, dass Jesus Christus – der Sohn Gottes – am Abend vor seinem Tod am Kreuz gemeinsam mit seinen Freunden – den Jüngern – Brot gegessen und Wein getrunken hat. Christen glauben nun daran, dass Jesus seinen Jüngern damit seinen lebendigen Leib übergeben hat – das Brot steht dabei für den Leib, der Wein für das Blut.

Hört sich ungewöhnlich an, soll aber bedeuten: Jesus Christus will den Menschen auch über seinen Tod am Kreuz hinaus ganz nahe sein.

Genau daran wird an Fronleichnam erinnert – und auch immer dann, wenn im Gottesdienst bei den katholischen Christen die heilige Kommunion beziehungsweise bei den evangelischen Christen das Abendmahl gefeiert wird. Die Katholiken essen dann eine sogenannte „Hostie“, eine Oblate aus Mehl und Wasser gebacken, bei den Evangelischen werden Brot und Wein verteilt.

