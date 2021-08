Warnung vor Salmonellen in Wachteleiern

Region Hessen. Wegen des Nachweises von Salmonellen ruft der Hersteller Kwetters Eierhof GmbH Wachteleier mit der Bezeichnung "Kwetters Deutsche Wachteleier" zurück. Nach der über das Portal lebensmittelwarnung.de am Samstag verbreiteten Warnung wurden die Artikel in Kaufland-Märkten in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein angeboten. Das Unternehmen hatte den Rückruf bereits am Freitag veröffentlicht.

Betroffen sind den Angaben zufolge die Eier mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 12. August 2021, 15. August 2021, 19. August 2021, 22. August 2021, 26. August 2021 und 29. August 2021. Die Salmonellen seien während einer Routineuntersuchung entdeckt worden.

Die durch Lebensmittel übertragbaren Infektionen mit Salmonellen führen oft zu Magen-Darm-Erkrankungen, die nach dem Verzehr der kontaminierten Produkte oft innerhalb von 48 Stunden mit Fieber auftreten. Diese Symptome können bei Kindern, immungeschwächten und älteren Menschen verstärkt sein. Verbraucher, die diese Waren konsumiert haben und entsprechende Symptome feststellen, werden gebeten, umgehend einen Arzt aufzusuchen und auf den Verzehr des Produktes hinzuweisen.