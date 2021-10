Warnung vor falschen Sammlern

Bergstraße. Die Behindertenhilfe Bergstraße mit Sitz in Bensheim warnt, wie sie schreibt, „aus gegebenem Anlass“ vor falschen Spendensammlungen und Haustürgeschäften, die angeblich im Namen der Behindertenhilfe durchgeführt werden. Die Behindertenhilfe betont, dass sie keine Spenden auf der Straße oder an Haustüren sammelt. Sollte jemand vorgeben, Barspenden für die Behindertenhilfe zu sammeln, wird darum gebeten, sofort die Polizei zu informieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch Haustürverkäufe führt die Behindertenhilfe Bergstraße nicht durch. Eigenprodukte sind vielmehr ausschließlich in den Läden der Einrichtung („IdeenReich“ und „KunstReich“) erhältlich. Außerdem ist eine kleinere Produktauswahl in den Werkstätten, bei ausgewiesenen Kooperationspartnern und auf ausgewählten Märkten in der Region erhältlich. red