Warnstreiks in Kommunen - Kitas und Jugendhäuser betroffen

Hessen. Bundesweit hat die Gewerkschaft Verdi an diesem Mittwoch zu Warnstreiks in Kitas und sozialen Einrichtungen aufgerufen - auch in Hessen. Die Aktionen hätten am Morgen wie geplant begonnen, sagte eine Sprecherin der Gewerkschaft in Frankfurt. Eltern von Kita-Kindern hatte Verdi bereits zuvor aufgerufen, sich über mögliche Notbetriebe oder andere Ausweichmöglichkeiten zu informieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum Warnstreik aufgerufen sind auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Jugendhäusern und weiteren Einrichtungen im gesamten Bundesland. In Kassel, Marburg, Hanau, Frankfurt, Darmstadt und Wiesbaden sind Demonstrationen und Kundgebungen geplant.

Hintergrund ist der Internationale Frauentag an diesem Mittwoch. Mit einem Anteil von 83 Prozent arbeiteten im Bereich Soziale Arbeit überwiegend Frauen, erklärte Verdi: "Wir kämpfen seit vielen Jahren für die Aufwertung der Sozialen Arbeit. Die Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher, der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter muss die Anerkennung bekommen, die sie verdient."

In den aktuellen Tarifverhandlungen für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen fordern die Gewerkschaft und der Beamtenbund dbb 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat.