Warnstreiks bei „H&M“

Darmstadt/Bergstraße. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi kämpft um die Aufnahme von Verhandlungen um einen Digitalisierungs-Tarifvertrag bei H&M Hennes & Mauritz in Südhessen. In diesem Zusammenhang kommt es zu Warnstreiks in den Filialen in Darmstadt, Weiterstadt und Viernheim.

„Alle Welt redet von Digitalisierung. Doch wer denkt dabei an Arbeitsplatzsicherheit für die Belegschaften und ihre berufliche Zukunft?“, fragt Verdi. Bei H&M Hennes & Mauritz wollen Beschäftigte und Betriebsräte nicht passiv abwarten, was passiert, wenn technische Einrichtungen und digitale Vernetzung zu grundlegenden Veränderungen der Arbeitsinhalte und der Kooperation zwischen stationärem Handel und Onlinegeschäft führt. Zusammen mit Verdi fordern sie einen Digitalisierungs-Tarifvertrag, der den Folgen und Gefahren der anstehenden technischen Entwicklung in den Filialen vorbeugend begegnet.

„Selbstverständlich“ stehe für Ver.di dabei die Sicherung von Arbeitsplätzen und die Teilhabe der Beschäftigten an den durch sie unterstützten Umsätzen im Onlinegeschäft im Vordergrund der Interessenvertretung.

Doch erst einmal müsse die Geschäftsführung von H&M dazu bewegt werden, sich ihrer Verantwortung in diesem Veränderungsprozess bewusst zu werden und sich entsprechend zu verhalten. Selbst die Aufnahme von Verhandlungen für einen Digitalisierungs-Tarifvertrag müsse erkämpft werden. Deshalb sind die Beschäftigten der Filialen wie bereits am „Black Friday“ auch für heute (Freitag) zu Warnstreiks aufgerufen. red

