Warnstreik im Nahverkehr startet in Hessen

Streik. Stillstand in Teilen von Hessen: Auch hier hat am frühen Montagmorgen der großangelegte Warnstreik im öffentlichen Verkehr begonnen. Auf der Schiene wird der Fernverkehr komplett und der Regionalverkehr größtenteils eingestellt. Zudem sollen städtische Busse und Straßenbahnen in Kassel, städtische Busse in Wiesbaden sowie Straßen- und U-Bahnen in Frankfurt nicht fahren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) hieß es vorab: "Das einzige öffentliche Verkehrsmittel werden in Frankfurt die Busse sein." Sie könnten allerdings nicht als Ersatz für innerstädtische Bahnlinien dienen, die pro Zug mehreren hundert Fahrgästen Platz böten. In anderen hessischen Regionen werden dagegen voraussichtlich kaum Auswirkungen im kommunalen Nahverkehr spürbar sein.

Von dem bundesweiten Verkehrswarnstreik der Gewerkschaft Verdi und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) sind außerdem Flughäfen, Wasserstraßen und Häfen sowie die Autobahngesellschaft betroffen. An Deutschlands größtem Airport in Frankfurt wird es nach Angaben des Betreibers Fraport keinen regulären Passagierverkehr geben. Ausgerechnet am Tag vor dem Warnstreik hatten zudem technische Störungen bei der Lufthansa das Einchecken am Schalter sowie beim Boarden in Frankfurt beeinträchtigt.

Am Montag plant die EVG ab 6.00 Uhr eine Kundgebung in der Nähe des Frankfurter Hauptbahnhofs. Dort soll der stellvertretende EVG-Bundesvorsitzende, Kristian Loroch, sprechen. Neben der EVG hat Verdi zu den Warnstreiks aufgerufen, die Gewerkschaften wollen in ihren jeweiligen Tarifkonflikten höhere Löhne erstreiten. Das Streikende soll um 24.00 Uhr sein.

Nichts wird an diesem Montag im gesamten Fernverkehr der Deutschen Bahn gehen. Auch bei der DB Regio Mitte ging die Bahn von massiven Beeinträchtigungen aus. Betroffen sind auch S-Bahnen und Regionalzüge im Gebiet des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV). Andere Bahnunternehmen wie Vlexx gingen ebenfalls davon aus, dass es am Montag "zu einem nahezu vollständigen Stillstand des Verkehrsbetriebs" kommen werde, weil wegen des Streikaufrufs bei der DB Netz AG die Schieneninfrastruktur wohl nicht zur Verfügung stehe.

Das hessische Kultusministerium erinnerte vorab daran, dass auch am Montag die Schulpflicht gelte. "Können die Kinder im Fall von Ausfällen öffentlicher Verkehrsmittel nicht mit dem Auto gefahren werden oder anderweitig in die Schule kommen, ist das Nichterscheinen im Unterricht entschuldigt", erläuterte ein Sprecher. Es gälten die üblichen Meldewege.