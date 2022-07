Warmes Sommerwetter in Hessen

Offenbach. Sommerliches Wetter mit Sonnenschein, aber auch Wolken wird in den kommenden Tagen in Hessen erwartet. Der Montag startet mit viel Sonne, im Norden und Westen können auch zeitweise Wolken aufziehen. Die Temperaturen steigen auf 25 bis 28 Grad, in Hochlagen auf 22 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst am Sonntag in Offenbach mitteilte. Am Dienstag wird es demnach heiter bis wolkig und es bleibt meist niederschlagsfrei bei Höchstwerten von 24 bis 28 Grad. Der Mittwoch startet sonnig, im Tagesverlauf wird es dann laut den Prognosen zunehmend wolkig. Die Temperaturen erreichen nur noch 19 bis 24 Grad.

