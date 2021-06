Warme Temperaturen und teils Gewitter in Hessen

Offenbach. In Hessen wird es am Donnerstag warm - örtlich ist dabei mit Gewittern zu rechnen. Der Morgen startet zunächst teils wolkig aber weitestgehend trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Bei Höchsttemperaturen zwischen 25 und 28 Grad kann es in Ost- und Südhessen ab dem Mittag zu leichten Gewittern und Schauern kommen. Außerdem gibt es im Norden von Hessen schwachen Wind. In der Nacht zum Freitag bleibt es gering bewölkt bis klar und trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 10 und 14 Grad.

AdUnit urban-intext1