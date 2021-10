Warm, windig, wechselhaft / Das Wetter in Hessen in der neuen Woche

Hessenwetter. Das Wetter in der neuen Woche in Hessen wird warm, aber auch windig und wechselhaft. Am Dienstag ziehe von Westen ein Tief mit Wolken und Regen auf, teilte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag mit. Gleichzeitig bringe Wind aus Süden und Südwesten milde Luft vom Mittelmeer ins Land. Die Temperaturen liegen am Dienstag zwischen 14 und 17 Grad, am Mittwoch seien sogar mehr als 20 Grad möglich. Im Laufe der Woche soll der Wind nach Angaben des DWD auffrischen. Am Mittwoch und Donnerstag gebe es im Land stürmische Böen, im Bergland Sturmböen, so der Meteorologe.

