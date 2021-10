Wandergruppe für Trauernde

Bensheim. Wer den Körper bewegt, bewegt auch die Seele. Für Samstag 23. Oktober, um 10 Uhr lädt der Hospizverein Bergstraße Trauernde zu einer Wanderung ein. Auf dem gemeinsamen Weg können sich Menschen in ähnlicher Situation austauschen und Körper und Geist etwas Gutes tun. Die vierstündige Tour wird durch erfahrene ehrenamtliche Hospizbegleiterinnen geführt. Startpunkt ist am stationären Hospiz, Kalkgasse 13 in Bensheim. Für die Wanderung gelten die 3G-Regeln, Teilnehmende werden gebeten, den entsprechenden Nachweis mitzubringen. Eine Anmeldung ist erforderlich, Kontakt hierzu: Geschäftsstelle des Hospizvereins Bergstraße, Am Wambolterhof 4-6, 64625 Bensheim, Telefon 06251 98945-0 oder E-Mail verein@hospiz-bergstrasse.de.

