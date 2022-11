Walter Renneisen befürchtet bleibende Schäden

Bergstraße. Bergstraße. „Der Theaterbetrieb wird nie mehr so sein wie vor der Pandemie“, sagt Walter Renneisen nach gut zweieinhalb Jahren Corona-Lähmung. Eine bittere Prognose. Doch in der Tat hat sich die Kulturlandschaft noch immer nicht von dem Virus erholt, das hierzulande im März 2020 über sie hereingebrochen ist.

Damals eine Vollbremsung ohne Ankündigung: Der Lockdown trifft die Branche hart und ins Mark. Notfallverordnungen bewirken sofortige Schließungen, es hagelt Absagen und Terminverschiebungen, die alle paar Wochen verlängert werden. Die Szene darbt, wartet und hofft auf bessere Zeiten. Für Kulturschaffende wurden Rettungspakete geschnürt, es gab viel Solidarität untereinander und wiederkehrende Appelle an das Publikum, ihren Bühnen und Künstlern die Treue zu halten.

Ein Feuerwerk an kreativen Ideen

In vielen Nischen explodierte ein Feuerwerk an kreativen Ideen, doch alle Online-Plattformen und akquisitorischen Hilfsfonds dürfen nicht über die existenziellen Probleme von Kulturakteuren - besonders der freien Kulturszene - hinwegtäuschen und den Blick auf die Realität verbauen, so der Schauspieler, der vor wenigen Tagen sein 60. Bühnenjubiläum gefeiert hat (wir haben berichtet) - mit zwei Veranstaltungen im Bensheimer Parktheater, die vor der Pandemie wahrscheinlich Wochen im Voraus ausverkauft gewesen wären.

Renneisen befürchtet, dass vor allem viele kleinere und privat geführte Häuser diese Durststrecke nicht überleben werden. Die Kulturlandschaft - auch in der Region - könnte nach der vogelwilden Phase der Pandemie eine andere sein.

Zum Jubiläum noch Plätze frei

Er selbst habe die Krise bislang nur deshalb überlebt, weil er als freier Künstler noch aus den amtlichen staatlichen Töpfen versorgt wird: „Ohne eine Rente hätte ich den Laden zuschließen müssen“, sagt er und meint seinen eigenen Wanderzirkus namens Walter Renneisen Gastspiele, die vor 30 Jahren mit „Der Kontrabass“ von Patrick Süskind erstmals auf Reisen gegangen sind. Mit großem Erfolg.

Über seine jüngste Aufführung anlässlich des doppelten Jubiläumsprogramms sagt er, es sei eine der besten seit Jahren gewesen. Im Parktheater waren noch viele Plätze frei.

Das Kulturpublikum steckt in einer Art Entwöhnungsphase, so der gebürtige Mainzer, der seit 1977 als freier Schauspieler unter anderem für das Staatstheater Stuttgart, das Theater Bonn oder das Staatstheater Darmstadt gearbeitet hat und regelmäßig in TV-Produktionen zu sehen war. Walter Renneisen ist zudem ein vielbeschäftigter Hörspielsprecher, der an über 800 Produktionen beteiligt war.

Kollegen am Steuer eines Taxis

Wenn sich die Zuschauer und Zuhörer tatsächlich vom Live-Erlebnis distanziert haben, wird es schwer, sie wieder zurückzugewinnen. Viele Künstler wissen das. Renneisen kennt Kollegen, die längst im Taxi sitzen - hinter dem Steuerrad.

Eine Branche blutet aus, und der Kuchen an sich ist erheblich kleiner geworden. Es sei absehbar, dass viele Akteure der freien Kulturszene nach dem Verlust ihrer Existenzgrundlage nicht mehr die Kraft für einen Neustart aufbringen werden. Und diese Entwicklung könnte tiefe Narben im Gesicht unserer Gesellschaft hinterlassen. „Corona wird ein schmerzliches Loch hinterlassen“, befürchtet Renneisen.

Im Grunde pure Ironie

Die Situation selbst ist bei aller Tragik eigentlich Ironie pur: Gerade in Krisen- und Umbruchzeiten können kulturelle Angebote menschenverbindende, emotionale und befreiende Erlebnisse schaffen. Dazu gehört das analoge und gemeinsame Erleben von Musik, Schauspiel und Film. In einem aktiven kulturellen Austausch werden biografische und gesellschaftliche Werte verhandelt und wiederkehrend reflektiert. Kultur ist nicht das Sahnehäubchen, sondern der Mutterboden menschlichen Seins. Ein vitales Kulturleben und soziale Distanz sind daher keine Verbündeten, sondern Todfeinde.

Jetzt gehe es darum, so Walter Renneisen, das Theater - sein Theater - durch den gegenwärtigen Sturm zu bringen, der ja eigentlich eine Flaute ist. Als sein eigener Intendant, Requisiteur und Hauptdarsteller muss sich der vielseitige Schauspieler und Sprecher Gedanken darüber machen, wann genau er worin sein Geld investiert. Planungssicherheit ist weiterhin keine Größe, mit der man rechnen kann. Auch mit einem besonderen Hörspiel-Theaterprojekt, an dem er schon länger brütet, wartet Renneisen noch auf buchstäblich bessere Zeiten.

Aber auch die üblichen Corona-Absagen zehren nicht nur an den Nerven: Die Interessengemeinschaft Tourneetheater - eine bundesweite Vereinigung privater Gastspielunternehmer - hat ihre brancheninterne Stückemesse vom Oktober auf das Frühjahr verschoben. Renneisens Gastspielfirma ist ordentliches Mitglied. Damit wird die Gelegenheit, der Fachwelt über eine spezielle Plattform eigene Produktionen anzubieten, um ein halbes Jahr verschoben.

Ohne Investitionen geht nichts

Die Anbieter müssen für diese Termine jeweils aktuelle Programme gestalten und drucken lassen - Kosten, die im Falle einer Absage zunächst ins Leere fließen. Und auch die Partnerschaft mit der Inthega, der 1980 gegründeten Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen (ein außerordentliches Mitglied des Deutschen Bühnenvereins), erfordert regelmäßige Investitionen in Kataloge und sonstige Öffentlichkeitsarbeit.

Hoffen auf die Unbeschwertheit

Auf Dauer fresse es halt ein veritables Loch ins Budget selbst eines fleißigen Kulturarbeiters, wenn die Ausgaben weiterlaufen, die Einnahmen aber ins Stocken geraten, so der 82-jährige Wahl-Auerbacher und vierfache Familienvater, der ab 2020 auch zuhause nicht untätig war: Er hat einen alten Zirkuswagen renoviert, aus dem eine Märchen-Bühne für kindliche Sprachförderung werden soll (wir haben berichtet). Ein Projekt, das - ebenso wie die Hörspielpläne - auf jeden Fall noch realisiert werden soll.

Ans Aufhören denkt Walter Renneisen ohnehin nicht. „Ich möchte weitermachen, solange es geht!“ Und bei aller Besorgnis bleibt die stille Hoffnung, dass die Unbeschwertheit in der Kultur- und Kreativwirtschaft - und mit ihr das große Publikum - doch wieder zurückkehren wird. An ihrem Tropf hängt eine Riesenbranche mit bundesweit 260 000 Unternehmen und über 1,8 Millionen Erwerbstätigen. (tr)