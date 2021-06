Waldmeister sollte man ernten, bevor er blüht

Im Wald unter Bäumen wächst er – der hellgrüne und eher unscheinbare Waldmeister. Habt ihr ihn auch schon an der Bergstraße und im Odenwald entdeckt, liebe Kinder? Je nach Standort blüht Waldmeister schon Anfang April, aber auch noch jetzt im Juni.

Ob in Eis, Limo oder Wackelpudding – Waldmeister kann man vor allem für Getränke und Süßspeisen verwenden. Für den typischen Geschmack sorgt übrigens der Stoff Cumarin; der kommt auch in Zimt vor. In Waldmeister bildet er sich, wenn die Blätter welken. Aber aufgepasst: Weniger ist hier mehr, denn zu viel davon kann unter anderem Kopfschmerzen und Schwindel verursachen. Benutzt man stattdessen nur wenig davon, soll Cumarin sogar gegen Kopfschmerzen und Migräne helfen.

Fred Fuchs © MM

Wer frischen Waldmeister verwenden möchte, sollte ihn vor der Blüte ernten, denn mit der Blüte steigt der Cumarin-Gehalt. Dann das Kraut einige Stunden bis Tage trocknen lassen oder einfrieren, damit es sein volles Aroma entwickelt.

Wenn man ihn verwenden möchte, um Getränke zu verfeinern, sollte man aufpassen, dass die offenen Enden der Stiele nicht mit der Flüssigkeit in Kontakt kommen. So kann nicht zu viel Cumarin ins Wasser kommen. Daher solltet ihr die Stängel möglichst bündeln und nur mit den Blättern in das Getränk hängen. Ein Waldmeister-Sträußchen sollte nur rund 15 Minuten in einem Liter Bowle hängen. Waldmeister lässt sich auch trocknen und später als Tee aufbrühen.

Wenn ihr glaubt, noch nicht blühenden Waldmeister entdeckt zu haben, und ihn pflücken und verarbeiten wollt, dann lasst euch auf jeden Fall von einem Erwachsenen helfen. Denn in der Natur kann man Pflanzen schnell verwechseln, und auch bei der Menge ist Vorsicht geboten. Euer Fred Fuchs ssr