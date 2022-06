Waldbrand im Odenwaldkreis hält Feuerwehr auf Trab

Odenwaldkreis. Erneut hat es am Dienstagabend (21.), gegen 23 Uhr, in einem Waldgebiet im Odenwaldkreis gebrannt. Betroffen waren diesmal mehrere hundert Quadratmeter Waldboden eines Waldstücks im Bereich "Am Schorschberg" in Höchst.

Warhinweise der Polizei Wegen der Trockenheit besteht bei den derzeit herrschenden sommerlichen Temperaturen eine hohe Waldbrandgefahr. Waldbrände entstehen hierbei oft aus fahrlässiger Unachtsamkeit. - Kein offenes Feuer im Wald oder in Waldnähe - Im Wald nicht Rauchen und keine Zigarettenreste wegwerfen! Dies gilt auch für die Autofahrt durch oder entlang eines Waldes - Keine Glasabfälle liegen lassen, sie könnten bei Sonnenbestrahlung als Brennglas wirken - Nicht mit dem Fahrzeug über entzündlichem Untergrund parken. Der Katalysator eines Kraftfahrzeugs erhitzt sich stark und kann einen Brand auslösen. Benutzen Sie nur ausgewiesene Parkflächen. - Zufahrtswege in Wälder sind für Einsatzfahrzeuge freizuhalten. Wer im Wald ein Schwelfeuer oder einen Brand bemerkt, wird gebeten, umgehend die Feuerwehr unter der Notrufnummer 112 zu informieren.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Höchst, unterstützt von Kameraden aus Bad König und Groß-Umstadt, sorgten dafür, dass sich die Flammen nicht weiter ausbreiteten und hatten das Feuer gegen 23.45 Uhr unter Kontrolle. Hinweise zur Brandursache liegen derzeit nicht vor.