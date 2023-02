Waldbaden mit dem Dekanat

Bergstraße. Die Schöpfung mit allen Sinnen zu erleben, das ist beim sogenannten Waldbaden möglich, zu dem das Evangelische Dekanat Bergstraße in diesem Frühjahr erneut einlädt. Nach dem Vorbild der japanischen Tradition des Shinrin-Yoku (Shinrin = Wald / Yoku = Bad) verbringen die Teilnehmer unter der Anleitung von Sabine Allmenröder, Referentin für Gesellschaftliche Verantwortung im Heppenheimer Haus der Kirche, eine entspannte Zeit im Wald.

Die Kursleiterin schreibt: „Kleine Übungen bringen den Atem zur Ruhe, lassen uns die Geräusche der Umgebung wahrnehmen oder die Augen entspannen. Was uns im Alltag beschäftigt und Sorgen macht, das hat Pause, darf von uns abfallen und zurücktreten. Für zwei Stunden alles loslassen, zur Ruhe kommen und eintauchen in die wunderbare Welt des Waldes, das ist unser Ziel.“

Weite Entfernungen werden beim Waldbaden übrigens nicht zurückgelegt: Nach zwei bis drei Kilometern kommt die Gruppe wieder an den Ausgangspunkt zurück. Das Angebot richtet sich an Menschen ab dem 16. Lebensjahr, die gut zu Fuß sind und die – ganz wichtig! – für zwei Stunden auf ihre digitalen Endgeräte wie beispielsweise Smartphones verzichten können. Die Teilnehmer sollten feste Schuhe tragen und auf wetterangepasste Kleidung achten. Hunde dürfen nicht mitgebracht werden.

Am 18. März und 29. April

Das erste Waldbaden in diesem Frühjahr findet am 18. März (einem Samstag) von 16 bis 18 Uhr im Birkenauer Ortsteil Reisen statt. Treffpunkt ist die Evangelische Kirche (Friedhofstraße 33) in Reisen. Anmeldung bis 15. März bei Pfarrerin Alison Albert per E-Mail (alison.albert@ekhn.de)

Das zweite Waldbaden ist auf den 29. April – ebenfalls ein Samstag – von 16 bis 18 Uhr, terminiert und findet in Birkenau statt. Treffpunkt ist der Parkplatz „Am Schütze-Kreuz“ (Buchklinger Straße 20) in Birkenau. Anmeldung bis 25. April bei Pfarrer Dieter Wendorff per E-Mail (wendorff@birkenau-evangelisch.de). red

Info: Mehr Informationen über das Waldbaden gibt es auf einer entsprechenden Webseite: www.waldbaden-akademie.com