Wald-Michelbacher Drachenschule gewinnt hr-Videowettbewerb

Wald-Michelbach. Schüler aus ganz Hessen haben am hr-Videowettbewerb „Meine Ausbildung – Du führst Regie“ teilgenommen und trotz Distanzunterricht, Corona-Auflagen und Schulausfall Kurzfilme zum Thema Ausbildung gedreht und eingereicht.

Am Freitag ist der Wettbewerb mit einer virtuellen Preisverleihung auf dem YouTube-Kanal des Hessischen Rundfunks zu Ende gegangen. „Das Engagement der Schüler hat mich bei dieser Wettbewerbsrunde besonders beeindruckt – sie haben sich von den schwierigen Umständen nicht bremsen lassen“, so hr-Programmdirektorin Gabriele Holzner.

Vergeben wurden die Preise nach Kategorien, prämiert wurden der beste Film, die beste Story, die beste schauspielerische Leistung und der beste Newcomer. Außerdem gab es einen Preis für Innovation und je einen Sonderpreis für Inklusion und Motivation.

Die beste schauspielerische Leistung - dotiert mit 2500 Euro - zeigten Schüler der Film-AG der Drachenschule Odenwald e.V. in Wald-Michelbach. In „Lenas Traum“ begeisterten die „talentierten Schauspieler durch die Intensität der von ihnen dargestellten Emotionen“, heißt es in der Bewertung der Jury.