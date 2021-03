  Wahrscheinlich mit stärkster Formation am Samstag gegen Stuttgart

Eintracht Frankfurt. Ungeachtet des Wirbels um den bevorstehenden Abschied von Sportvorstand Fredi Bobic will Eintracht Frankfurt im Kampf um einen Champions-League-Platz gegen den VfB Stuttgart in die Erfolgsspur zurückkehren. "Das hat keinen Einfluss auf unsere Vorbereitung. Wir haben eine historische Chance und sind alle Profis. Daher legen wir den Fokus darauf, dass wir etwas Außergewöhnliches erreichen können. Wir wollen eine Reaktion auf die Niederlage in Bremen zeigen und das Spiel gewinnen", sagte Eintracht-Trainer Adi Hütter am Donnerstag.

AdUnit urban-intext1

In der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) kann der 51 Jahre alte Österreicher voraussichtlich seine stärkste Formation aufbieten. Zwar musste Rechtsverteidiger Tuta das Training am Donnerstag wegen Gesäßschmerzen abbrechen. Dies sei jedoch eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen. "Ich gehe davon aus, dass er am Samstag spielen kann", betonte Hütter.

Mit 42 Punkten belegen die Hessen derzeit den vierten Tabellenplatz. "Wir wollen bis zum Saisonende zum die Champions League fighten", sagte Hütter. "Ob es gelingt, kann ich natürlich nicht versprechen."