Bergstraße. Spätestens seit dem Beginn der Corona-Krise und in Zeiten von Distanz- und Wechselunterricht ist die Frage nach der Digitalisierung an Schulen im Kreis Bergstraße immer lauter gestellt worden. Einerseits kann der Unterricht per Tablet neue pädagogische Möglichkeiten eröffnen; anderseits ist es eine Herausforderung, dafür zu sorgen, dass alle Schüler unabhängig von ihrem familiären oder sozialen Hintergrund den gleichen Zugang dazu haben.

AdUnit urban-intext1

„Wie soll der Kreis künftig die Digitalisierung an den Schulen angehen?“, hat diese Zeitung deshalb die acht Parteien und Gruppen gefragt, die zur Kreistagswahl am 14. März antreten. Im folgenden die Stellungnahmen:

CDU: In den vergangenen Jahren haben wir die IT-Ausstattung der Schulen mit PC, Laptops, interaktiven Beamern, Smartboards, Netzwerken und Möglichkeiten zum Kinder- und Jugendschutz im Internet modernisiert. Jedem Schulkind im Kreis steht ein Microsoft-Office 365-Paket zur Verfügung. Während der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, dass durch dieses Angebot der Unterricht und der Kontakt zwischen Schülern und Lehrern aufrechterhalten werden konnte. Wir setzen uns weiter dafür ein, digitale Lehrangebote der Schulen zu unterstützen und den Schülern unabhängig von sozialer Herkunft Zugang zu der gleichen elementaren Software zu ermöglichen. Deshalb haben wir auch 2700 Laptops gekauft, die an Schüler verliehen werden. Wir statten unsere Schulen mit der nötigen IT-Infrastruktur aus. Mit dem derzeit laufenden Ausbau des Glasfasernetzes erfolgt eine stabile Internetanbindung der Schulen. Zudem werden alle Schulen mit der aktuell laufenden Umsetzung des „Digitalpakts“ mit WLan ausgeleuchtet. Wir fördern mit Bildungsangeboten auch Medienkompetenz an den Schulen. Damit vermitteln wir den Kindern bestmögliche Voraussetzungen für modernes Lernen.

Grüne: Die Pandemie hat gezeigt, dass wir die Digitalisierung nicht auf die Schulgebäude als Lernort beschränken dürfen. In den Schulen muss durch den weiteren Ausbau des Glasfasernetzes und leistungsfähiges WLan an jeder Schule die notwendige Infrastruktur für modernes und zeitgemäßes Lernen geschaffen werden. Dazu gehört aber auch, dass die Ausstattung mit Hard- und Software konsequent auf einem zeitgemäßen Stand gehalten wird. Weiterhin muss gewährleistet sein, dass alle Schüler einen Zugang zu einem mobilen Endgerät mit dazugehöriger Software erhalten und es für diese auch möglich ist, zu Hause über einen stabilen Internetzugang zu verfügen, damit sie beim Digitalunterricht nicht abgehängt werden. Gemeinsam mit dem Land ist dafür Sorge zu tragen, dass digitales Fachwissen durch zusätzliches, nicht pädagogisches Personal in Schulen implementiert wird.

AdUnit urban-intext2

SPD: Jede Schule braucht flächendeckendes WLan und einen starken Breitbandanschluss. Dank der SPD ist daher der Digitalpakt Schule des Bundes Teil des Schulentwicklungsplanes des Kreises Bergstraße. Das bedeutet, dass Digitalisierung – unterlegt mit Fördergeldern des Bundes – in den kommenden Jahren vorangetrieben werden soll. Corona hat es gezeigt: Wir brauchen spezifisches Fachpersonal zum Warten von Geräten an Schulen, um Lehrer zu entlasten, Fortbildung der Lehrkräfte in Sachen digitale Kompetenz und für alle Schüler ein eigenes Endgerät. Das Prinzip „Bring your own device“ („Bring dein eigenes Gerät mit“) verschärft soziale Ungleichheit und ist keine Lösung.

AfD: Grundsätzlich ist es von entscheidender Bedeutung, dass unsere Schulen und damit die Schüler den Anschluss an die Zukunft nicht verlieren. In diesem Sinne ist es von zentraler Bedeutung, alle Schulen mit gut funktionierendem und schnellem WLan auszustatten, sowie jedem Schüler die Möglichkeit zu bieten, mit Computern oder Notebooks zu arbeiten. Insbesondere Schüler, deren Eltern aus finanziellen Gründen nicht in der Lage sind, selbst Equipment anzuschaffen, sind hier zu berücksichtigen. Ansonsten können die Schulleitungen und Steuergruppen der Schulen in Zusammenarbeit mit den Eltern – in Abhängigkeit der Schulform und der vorhandenen Ausstattung – im Einzelnen vor Ort entscheiden, welche spezifische Ausstattung in welchem finanziellen Rahmen notwendig ist.

AdUnit urban-intext3

FDP: Schulen müssen Kindern und Jugendlichen die besten Bildungschancen bieten und auch die Förderung individueller Begabungen und Fähigkeiten im Blick haben. Deswegen muss ein umfassendes Bildungsangebot stetig weiterentwickelt werden. Insbesondere während der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, dass jeder Schüler ohne Barrieren digitalen Unterricht erfahren kann und dass Lehrer auch digital unterrichten können. Das bedeutet neben einer adäquaten Ausstattung der Schulen ebenso eine Lehrerfortbildung, die entsprechend den aktuellen Bedarfen und Notwendigkeiten angepasst ist. Wir sehen hier das Land Hessen stärker in der Verpflichtung. Alle Schulgebäude müssen in guten Zustand gebracht und erhalten werden und stetig den sich entwickelnden Anforderungen an Bildung angepasst werden. Die Ausstattung der Schulen mit leistungsstarker IT-Infrastruktur ist für uns unabdingbare Voraussetzung. Die IT-Ausstattung der Schulen mit PCs, Laptops, interaktiven Beamern, Smartboards und leistungsstarken Netzwerken ist laufend zu modernisieren. Der Ausbau der digitalen Breitbandversorgung ist weiter voranzutreiben. Hierzu zählt die Sicherstellung der Versorgung mit digitaler Infrastruktur.

AdUnit urban-intext4

Die Linke: Die Pandemie offenbart die desolate Lage der Schulen und zeigt, welchen Stellenwert die Bildung für die Bundesregierung hat. Der Militärhaushalt steigt, während bei Bildung und Forschung gekürzt wird – obwohl die Herausforderungen generell, aber auch pandemiebedingt, riesig sind und Investitionen in die Bildung dringend in einem viel größeren Umfang stattfinden müssen. Die hessische Landesregierung stellt Forderungen an die Kommunen, unterstützt sie jedoch vollkommen unzureichend. Bedürftige Schüler bekommen 150 Euro für ein digitales Endgerät durch Bundesmittel. Das ist viel zu wenig und selektiert die Schüler nur noch mehr nach den finanziellen Möglichkeiten der Eltern. Hier muss das Land für die Kommunen dringend Mittel bereitstellen, um den Schulen die Anschaffung eigener Geräte zu ermöglichen und vor allem auch endlich den Lehrkräften vernünftige Arbeitsmittel bereitstellen. Dazu gehören auch die flächendeckende Breitbandversorgung und die Kostenübernahme des Anschlusses für bedürftige Familien.

Freie Wähler (Verein): Unsere Bildungspolitik leidet an überalterten Strukturen. Home-Schooling und E-Learning waren vor Corona Begriffe, die kaum jemand kannte. Aber nicht einmal aus dem ersten Lockdown wurden Lehren gezogen. Alle Schulen brauchen Anschluss an das Glasfasernetz sowie gute Wlan-Kapazitäten. Mangelhafte Systemadministration ist ein bekanntes Problem. Eine Task-Force, die sich dafür Profis aus der Wirtschaft „ausleiht“, könnte schnell für Abhilfe sorgen. Daneben könnte diese Task-Force helfen, die Bildungsflatrate umzusetzen, digitale Geräte in Betrieb zu nehmen und den digitalen Unterricht zu optimieren. Jede Schule braucht einen IT-Hausmeister. Lehrkräften sollten verstärkt Schulungen in puncto „neue Bildungsmodelle“ zur Verfügung gestellt werden. Zur Herstellung und Einhaltung der Chancengleichheit sind allen Schülern ab Sekundarstufe I einheitliche Endgeräte zur Verfügung zu stellen. Den Schulen sollte mehr Autonomie sowie ein Krisenbudget gegeben werden. Zur Bewältigung von Lernschwächen durch den Unterrichtsausfall während Corona sollte sich der Kreis für Online-Nachhilfen etablierter Anbieter stark machen. Bei Schülern die es brauchen, sollte der Staat bei der Finanzierung einspringen.

Freie Wähler (Partei): Eine gut ausgebildete Jugend macht unsere Gesellschaft zukunftsfähig. Alle Schüler sollen die gleichen Lernvoraussetzungen haben. Das Vorantreiben der Digitalisierung der Schulen ist unser oberstes Ziel. Die dafür von Bund und Land Hessen bereitgestellten Mittel müssen schnellstmöglich abgerufen und eingesetzt werden. Qualifizierte Mitarbeiter und IT-Administratoren haben sich darum zu kümmern, dass die Gelder abgerufen werden, um die dringend notwendige digitale Ausrüstung anschaffen zu können. Alle Schulen müssen mit stabilem WLan und genügend Hotspots ausgestattet werden, um digitalen Unterricht zu ermöglichen. Schüler, und Lehrkräfte müssen mit modernen Medien, Programmen und Apps als Grundlage für beste Lernvoraussetzungen ausgestattet werden. An allen Schulen müssen zusätzliche hauptamtliche Stellen für IT-Administratoren geschaffen werden. Lehrer und Schulleitungen müssen sich um ihre pädagogischen Aufgaben kümmern können. Lehrkräfte müssen schnellstmöglich digital ausgebildet, werden, um den Unterricht und die Unterrichtsmethoden zu digitalisieren. red