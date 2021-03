Bergstraße. In Hessen haben am Morgen die Kommunalwahlen begonnen. Die Wahllokale haben seit 8 Uhr geöffnet. Angesichts der Corona-Pandemie gelten die üblichen Hygieneregeln mit Maskenpflicht und Abstandsregeln. Wähler sollen möglichst ihren eigenen Kugelschreiber mitbringen. Das Land wollte die Wahlhelfer zudem mit FFP2-Masken, OP-Masken und Handschuhen ausstatten.

AdUnit urban-intext1

Bereits in den Tagen vor der Abstimmung hat sich eine hohe Briefwahlquote abgezeichnet.

Abgestimmt wird über die Zusammensetzung der neuen Kreistage, Stadt- und Gemeindeparlamente sowie der Ortsbeiräte für die Dauer von fünf Jahren. Wahlberechtigt sind rund 4,7 Millionen Männer und Frauen. Darunter sind auch 423.000 EU-Ausländer. In Hessen konnte diese Gruppe das erste Mal 1997 unter denselben Voraussetzungen wie deutsche Staatsangehörige an den Kommunalwahlen teilnehmen.

Für einen Platz in den kommunalen Parlamenten werfen Kandidaten von insgesamt 20 Parteien und 585 Wählergruppen ihren Hut in den Ring. Das sind drei Parteien und 34 Wählergruppen mehr als bei der Kommunalwahl vor fünf Jahren.

Die Zahl der Stimmen ist abhängig von den Sitzen in dem jeweiligen kommunalen Parlament. Die Stimmen dürfen einzeln oder mehrfach (Kumulieren) an Kandidaten auch aus verschieden Wahlvorschlägen (Panaschieren) gegeben werden. Man darf auch alle Stimmen einer Partei oder Wählergemeinschaft geben, beide Formen der Stimmabgabe kombinieren und einzelne Namen streichen. Dies führt teils zu riesigen Wahlzetteln. Auch die Auszählung dauert länger.

AdUnit urban-intext2

Für die Nacht hat das Statistische Landesamt für das landesweite Ergebnis lediglich einen Trend angekündigt. Darin fließen die Ergebnisse für Kreistage und Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte ein.

Auch die Ausländerbeiräte werden neu gewählt. Grundvoraussetzung ist, dass mehr als 1000 Menschen mit einer nicht-deutschen Staatsbürgerschaft in einer Kommune leben. Parallel soll über 34 (Ober-)Bürgermeister- und fünf Landratsposten abgestimmt werden.