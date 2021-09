Wahlergebnisse aktuell beim BA

Bergstraße. Wer gewinnt am Sonntag im Kreis Bergstraße das Direktmandat für den Einzug in den Deutschen Bundestag? Welche Partei hat im Landkreis bei den Zweitstimmen die Nase vorne? Und in welchen Kommunen und Wahlbezirken liegen die Hochburgen der verschiedenen Parteien? Die aktuellen Bundestagswahl-Ergebnisse aus dem Kreis Bergstraße und aus den zugehörigen Städten und Gemeinden sowie erste Reaktionen von den Wahlgewinnern und -verlierern finden Sie am Sonntagabend stetig aktualisiert hier. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1