Wahl zum „Sportler des Jahres“

In meiner Freizeit mache ich sehr gerne Sport. Es ist einfach ein toller Ausgleich zum Alltag, man kann sich bewegen, häufig auch an der frischen Luft und es macht einfach einen riesigen Spaß. Egal ob allein beim Laufen oder Fahrrad fahren oder gemeinsam als Team in einer Mannschaft, beim Fußball-, Handball- oder Basketballspielen. Sport macht einfach immer Spaß. Das seht ihr bestimmt ganz genauso.

Beim Sport geht es auch häufig darum, möglichst gute Ergebnisse zu erzielen. Viele wollen zu den Besten gehören und strengen sich daher besonders an. Und wenn eine Sportlerin oder ein Sportler sehr gut im jeweiligen Sport ist, dann wird das auch entsprechend belohnt. Wenn eine Mannschaft zum Beispiel sehr gut im Fußball ist, dann ist es auch wahrscheinlich, dass diese Mannschaft viele Spiele gewinnt, sehr erfolgreich ist und am Ende sogar die Liga gewinnt, in der sie spielt. So zum Beispiel beim Fußballverein Eintracht Frankfurt. Die Mannschaft war 2022 die beste Fußballmannschaft Europas und wurde Europameister.

Und das sorgte dafür, dass sie auch zur „Mannschaft des Jahres“ in Deutschland gewählt wurden. Jedes Jahr findet nämlich eine Sportlerwahl statt, bei der Sportlerinnen und Sportler zum „Sportler des Jahres“ gewählt werden können. Das passiert zum einen deutschlandweit, aber es gibt auch Sportlerwahlen im kleineren Kreis. So zum Beispiel in Lorsch. Am 26. März werden dort 250 Athletinnen und Athleten für ihre besonderen sportlichen Leistungen ausgezeichnet. Darunter sind vier Sportlerinnen, drei Athleten und drei Mannschaften, die für den Titel „Sportler des Jahres“ nominiert sind. Online kann für den Favoriten gestimmt werden und der Sportler mit den meisten Stimmen wird dann „Sportler des Jahres“.