Vorübergehende Vollsperrung auf der A 6 nach Verkehrsunfall

Viernheim. Am Sonntag, den 05.06.2022, kam es gegen 14:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der A 6 zwischen dem Autobahndreieck Viernheim und dem Autobahnkreuz Viernheim in südlicher Fahrtrichtung. Hierbei

kollidierte aus noch ungeklärter Ursache ein Range Rover aus Frankfurt bei einem Fahrspurwechsel mit einem BMW aus Offenbach. Dabei wurde der 36-jährige Fahrer des BMW als einziger Insasse dieses Fahrzeuges leicht verletzt. Der Range

Rover war mit einer vierköpfigen Familie besetzt. Der 45-jährige Fahrer, seine Ehefrau und die beiden jugendlichen Kinder kamen vorsorglich in ein Klinikum. Augenscheinlich waren die Vier aber nicht verletzt. Die A 6 war für ca. 40 Minuten aufgrund Bergungsarbeiten voll gesperrt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 30.000 Euro.

