Vortrag zu Chancen der Energiewende

Bergstraße. Es war ein umfassender Überblick über die vielfältigen Felder der Energiewende und vor allem über deren Chancen, die David Volk beim jüngsten Treffen des Bergsträßer Klimabündnisses gab. Volk ist studierter Physiker und ausgebildeter Energieberater und Projektmanager. Technische Lösungen für die Energiewende sind vorhanden. Sowohl die Bevölkerung als auch die Industrie seien für diese Probleme sensibilisiert. So wollten 90 Prozent der Industriebetriebe ihren Energieverbrauch reduzieren, aber nur fünf Prozent hätten einen konkreten Plan.

Synergien führen zu einer besseren Nutzung von Energien. So wird warme Abluft ausgeblasen statt die Restwärme zu nutzen. Bei der Heizung kann aus zu warmem Wasser im Rücklauf noch Energie abgezogen werden. Auch aus Abwasser kann man Wärme zurückgewinnen. Die riesigen Datencenter erzeugen viel Abwärme, mit der man umliegende Wohnviertel oder Gewächshäuser mit Wärme versorgen kann. Solche Möglichkeiten zeigten sich vor allem, wenn man interdisziplinär und in größeren Zusammenhängen denkt. Volk verbreitete eine optimistische Sichtweise: Wenn jeder in seinem Umfeld einige wenige Menschen überzeugt, so werde sich ein entsprechendes Handeln schnell ausbreiten. red