Vortrag "Werte leben" beim Hospizdienst Odenwald

Bergstraße. „Werte leben“ lautet der Titel eines Vortrags mit Workshop-Anteilen, zu dem der Hospizdienst Odenwald für den 18. März (einen Samstag) von 10 bis 16.30 Uhr in das Gemeindehaus der Evangelischen Kirchengemeinde Wald-Michelbach (Kirchbergstraße 1) einlädt.

Felicia Schöner, Koordinatorin und Leiterin des Hospizdienstes, schreibt: „Werte haben wir immer im Gepäck. Sie begleiten uns, bei allem was wir bewerten und wozu wir eine Meinung haben. Bei dem, was wir für richtig halten, und bei dem, was uns empört, sind unsere Werte maßgeblich. Auch unserem Handeln liegen meist Werte zugrunde. Dabei sind wir uns unserer Werte oft gar nicht bewusst. Werte sind etwas Spannendes und Lebendiges und es lohnt sich, darüber in Austausch zu kommen.“

Bei der Veranstaltung werde man gemeinsam über Werte nachdenken und sich in verschiedenster Weise mit diesen befassen – „beispielsweise mit der Frage, welche Auswirkungen unsere Werte im täglichen Leben haben, woher (einige) unserer Werte eigentlich kommen, warum Werte oft nicht eingehalten werden, warum uns eine einseitige Werteorientierung ins Burnout führen kann, aber auch wie lebendige, stimmige Werte uns für unser Leben stärken können.“

Die Veranstalter bitten um eine Anmeldung, da nur 25 Plätze zur Verfügung stehen. red