Vortrag über Vollmachten

Bergstraße. Kann ein Mensch auf Grund eines Unfalls oder einer schweren Krankheit nicht mehr selbstverantwortlich handeln und entscheiden, muss eine rechtliche Regelung getroffen werden. Entsprechende Instrumente sind Patientenverfügung, Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht oder Generalvollmacht. Diese Begriffe werden in einem Vortrag der Kreisvolkshochschule (Kvhs) Bergstraße von einem Fachanwalt für Familienrecht erklärt. Die Veranstaltung findet am 27. Oktober, Mittwoch, von 19 bis 21 Uhr in der Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim (Eifelstraße 39). Anmeldungen telefonisch unter 06251/17296-0 bei der Kvhs oder auf deren Webseite. red

