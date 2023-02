Vortrag über Magie und Wissenschaft in Bensheim

Bergstraße. Die Arbeitsgemeinschaft „50-plus-aktiv Bergstraße“ lädt für Freitag, 24. Februar, zu einem Vortrag über Magie und Wissenschaft in der frühen Neuzeit ein. Walter Tydecks behandelt darin die Fragen „Macht Wissenschaft glücklich?“ und „Wie stehen die Sterne?“ ebenso wie die Lehre des englischen Philosophen, Theosophen und Mediziners Robert Fludd (1574-1637). Während und nach dem Vortrag besteht Gelegenheit zum Gespräch. Die zweistündige Veranstaltung beginnt um 14.30 Uhr im Café Klostergarten in Bensheim, Klostergasse 5a. Weitere Informationen können per E-Mail an walter@tydecks.info erfragt werden. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1