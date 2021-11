Vortrag in Lorsch: Weltkulturstätten in Portugal

Bergstraße. Von Lissabon bis Porto: Auf einer historisch-kulturellen Reise mit Besuchen in Sintra, Fatima, Batalha, Aveiro, Guimaraes und am Cobo da Roca treffen die Besucher auf zahlreiche Weltkulturerbestätten. Der Referent der Kreisvolkshochschule (Kvhs), Kurt Seilheimer, präsentiert diese in seinem Bildervortrag, berichtet von Land und Leuten und gibt Einblicke in die portugiesische Küche. Der Vortrag läuft am Freitag, 12. November, von 19 bis 20.30 Uhr in Lorsch, im Kvhs-Schulungszentrum (Römerstraße 16). red

