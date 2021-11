Vortrag in Lorsch über verachtende Sprache

Bergstraße. Sprache dient in erster Linie der Kommunikation, also der Übermittlung von Botschaften. Man tauscht damit Gedanken aus, äußert Gefühle, beschreibt Probleme oder plaudert einfach über Wetter und Sport. Sprache zeigt aber auch Grenzen auf und kann Menschen beleidigen, bewusst und unbewusst. In einem Vortrag der Kreisvolkshochschule (Kvhs) Bergstraße geht der Referent auf die Grundlagen von Diskriminierung und verachtende Formulierungen in der Sprache ein. Die Teilnahme ist gebührenfrei. Der Vortrag findet an diesem Freitag, 5. November, von 18 bis 19.30 Uhr in Lorsch und dort im Kvhs-Schulungszentrum (Römerstraße 16) statt.

Anmeldungen und weitere Informationen bei der Kvhs Bergstraße telefonisch unter 06251/17296-0 oder auf der Webseite. red