Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Klimaprotest Vortrag der „Letzten Generation“ in Bensheim

Dazu laden die Aktivisten in die Weststadthalle ein. Was die Gruppe antreibt, welchen Plan sie verfolgt und wie Interessierte sich beteiligen können, darüber berichten Unterstützer in einem 45-minütigen Vortrag.