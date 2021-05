Vorsichtig optimistisch in Richtung 100er Inzidenz

Darmstadt. Der Darmstädter Oberbürgermeister Jochen Partsch ist "vorsichtig optimistisch, dass wir bei einem weiterhin verantwortungsvollen Umgang aller mit der momentanen Situation demnächst unter die Inzidenz von 100 gelangen könnten. Wenn dies an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen beibehalten wird, würden neue Regelungen gelten und vor allem die Beschränkungen der Bundes-Notbremse außer Kraft treten. Das stimmt uns sehr hoffnungsvoll, dass wir auf einem guten Weg zurück in die Normalität sind“. Von Montag bis Freitag dieser Woche (3.-7.5.) kamen in Darmstadt 145 neue Covid-19-Fälle hinzu, während in der vergangenen Woche von Montag bis Freitag (26.-30.4.) 180 neue Covid-19-Fälle gezählt wurden. Aktuell sind für Darmstadt kumuliert 5469 laborbestätigte Covid-19-Fälle registriert, die Inzidenz liegt bei 105,1.

